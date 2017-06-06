“Sigara, Çevre Kirliliğinin En Büyük Nedenlerinden Biri”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Dünya Çevre Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde sigara tüketiminin, havaya yılda yaklaşık 2,6 milyar kilogram karbondioksit, 5,2 milyar kilogram da metan gazı salınmasına sebep olduğunu söyledi.

Atmosfere karışan bu zehirli partiküllerin, havada saatlerce asılı kalabildiğini ve atmosferin hava kalitesini düşürdüğünü dile getiren Erdöl, atmosferde yaşanan bu kirliliğin, kalp, damar hastalıklarına, akciğer fonksiyonu bozukluklarına ve akciğer kanserine neden olduğunu anlattı.

“Sigara Filtreleri ve İzmaritleri Zehirlidir”

Sigara içmenin, ekosistemin dengesini bozduğuna işaret eden Erdöl, şu bilgileri verdi:

“Çevre kirliliğinin en büyük nedenlerinden biri de sigara izmaritidir. Bilhassa denizlere atılan çöplerin yüzde 73’ünü sigara izmaritleri oluşturuyor. Bu izmaritler de toksik çöp olarak muazzam bir çevre kirliliği, sağlık ve ekonomik yüke yol açıyor. Her yıl üretilen, 6 trilyon sigara izmariti toksik çöp şeklinde deniz ve okyanuslara karışarak, deniz yaşamı için ağır bir tehdit oluşturuyor. Tek bir sigara izmaritinin tamamen çözünebilmesi 10 sene kadar sürüyor. Etrafa atılan bu sigara parçaları, yalnızca kötü bir görüntü oluşturmakla kalmayıp, bitkiler, hayvanlar ve hatta yer altı suları için bile tehdit oluşturuyor. Sigara filtreleri ve izmaritleri zehirlidir. Her yıl binlerce çocuk sigara izmaritleri yiyerek ve sigara parçaları yutarak zehirleniyor.”

“Sigara Deniz Canlılarına da Zarar Veriyor”

Prof. Dr. Erdöl, sigara izmaritinin su yollarına ulaştığını ve buradaki canlılara da zarar verdiğini dile getirerek, izmaritin böcek veya solucana olan benzerliklerinden ötürü balıklar tarafından yenildiğini söyledi.

İzmaritlerin balıklara karşı oluşturduğu tehdidin, yalnızca bununla sınırlı olmadığına dikkat çeken Erdöl, şöyle devam etti:

“ABD’de yapılan bir araştırma, tek bir sigara izmaritinin içinden sızan maddelerin bir litrelik su içerisinde yaşayan bir balığı öldürmeye yeteceğini gösteriyor. Her yıl yerlere ve su yollarına sayısız sigara izmariti atıldığı göz önüne alınırsa, sigaraların su kaynakları için ne kadar tehlikeli olduğu kolayca anlaşılabilir. Öte yandan orman yangınlarının büyük çoğunluğu da sigara kaynaklı olup, her yıl dünya genelinde 17 bin insan ve sayısız canlı sigara yüzünden meydana gelen yangınlar sonucu hayatını kaybediyor. Ayrıca küresel anlamda sigara kaynaklı yangınlar yılda 27 milyar doları aşkın da mali zarara sebep oluyor.”