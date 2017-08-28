Sierra Leone’deki Felaket: Ölü Sayısı Bini Geçti!

AA’da yer alan habere göre, yerel yetkili Elenoroh Jokomie Metzger, Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’nin başkenti Freetown’daki aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle ölenlerin sayısının bini geçtiğini ancak net bir sayı veremeyeceğini dile getirdi.

Aşırı yağışların sürdüğü bölgede, 14 Ağustos’ta meydana gelen sel ve toprak kaymalarında kaybolan kişileri arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.