Sierra Leone’deki Felaket: En Az 600 Kişi Hâlâ Kayıp!

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de aşırı yağışlardan sonra meydana gelen sel ve toprak kaymasında en az 600 kişinin hâlâ kayıp olduğu açıklandı.

Başkent Freetown ve çevresinde yaşanan felakette yaklaşık 400 kişi hayatını kaybetti.

Devlet Başkanı Ernest Bai Koroma uluslararası topluma yardım çağrısında bulunurken, Birleşmiş Milletler (BM) ülkedeki ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını açıkladı.

Pazartesi gününün ilk saatlerinde Regent bölgesinde yaşanan heyelan nedeniyle çok sayıda ev toprak altında kalmıştı. İnsanların evlerinde uyuyor olması felaket sırasında can kaybının yüksek olmasına neden oldu.

Felaket bölgesini gezen Devlet Başkanı Koroma zorlukları birlikte aşacaklarını belirtti.

Acil durum ekipleri enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının yanısıra su yoluyla bulaşan kolera, tifo ve ishal gibi salgınların patlak vermemesi için de önlem almaya başladı.

Kaynak: Euro News