Sierra Leone’de Sel ve Toprak Kaymaları: 312 Ölü

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’deki Kızılhaç’tan yapılan açıklamada, başkent Freetown’ın Regent bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında, arama kurtarma ekiplerinin toprak altından şu ana kadar 312 kişinin cesedini çıkardığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Yardımcısı Victor Bockarie Foh da toprak altında hâlâ yüzlerce kişinin bulunduğundan endişe edildiğini açıkladı.

Bölgede çok sayıda evin çamurla kaplandığı kaydedildi.

Connaught Hastanesi’nde çalışan Adli Tabip Yetkilisi Sinneh Kamara, afette ölenlerin cesetlerinin hastane morguna sığmadığını belirterek, ambulans yardımı çağrısında bulundu.

Devlet televizyonu da afet nedeniyle rutin programını yarıda keserek kayıp yakınlarını arayan ve cesetleri pirinç çuvallarıyla taşıyan kişilerin görüntülerine yer verdi.

Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye asker gönderildi.