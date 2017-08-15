Sierra Leone İçin Dünyaya Yardım Çağrısı

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’nin başkenti Freetown’da meydana gelen, 300’den fazla kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin muhtaç hâle gelmesine neden olan sel ve toprak kayması felaketini derin bir sarsıntıyla öğrendiğini belirtti.

AA’da yer alan habere göre, tüm Afrika Birliği ailesinin bu zor zamanda Sierra Leone halkı ve hükümetinin yanında olduğunu kaydeden Muhammed, “Düşüncelerim ve dualarım sevdiklerini kaybeden ailelerle.” ifadesini kullandı.

Afrikalılara ve uluslararası kuruluşlara Sierra Leone’ye destek çağrısı yapan Muhammed, ülkenin Ebola salgınını yenmesinin üzerinden sadece iki yıl geçtiğini hatırlattı.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de dün aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 312 kişinin öldüğü bildirilmişti. Sierra Leone Devlet Başkanı Yardımcısı Victor Bockarie Foh da toprak altında hâlâ yüzlerce kişinin bulunduğundan endişe edildiğini duyurmuştu.