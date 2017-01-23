'Siber Güvenlikte Milli Çözümler Olmalı'
HAVELSAN Teknoloji ve Akademi Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, siber güvenlikte milli çözümlerin olmadığı müddetçe güvenli ve güvende olmanın mümkün olmadığını bildirdi.
Yaşar Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite ve HAVELSAN işbirliğiyle Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen "CySec 2017 Siber Güvenlik Konferansı"nda, sektör temsilcileri, dernekler, akademisyen ve öğrenciler buluştu.
Konferansın açılışında konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, dünyada, haftada ortalama 124 bin siber saldırı gerçekleştiğine dikkati çekerek, saldırıların sayısı kadar yarattığı hasarın parasal boyutlarının da ürkütücü olduğunu, yıllık 400 milyar dolarlık mali kaybın bulunduğunun tahmin edildiğini belirtti.
HAVELSAN Teknoloji ve Akademi Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin de siber güvenlik alanında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Sanayi ile akademi dünyasının teknoloji konusunda bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Özbilgin, "Siber güvenlikte milli çözümler olmadığı müddetçe güvenli ve güvende olmamız mümkün değil. HAVELSAN, bu alanda yazılımlar üretiyor. Bu alanı ne kadar kendi yazılımlarımızla var edebiliriz, onun üzerine çalışıyoruz. Güvenlik duvarı, log analizi, veri sızıntısı önleme, siber tatbikat gibi milli ürünler geliştirilmeye devam ediyoruz. Şirketlere ve üniversitelere Ar-Ge desteği veriyoruz." ifadesini kullandı.
"20 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyaç var"
Doç. Dr. Özbilgin, nesnelerin internetinin gün geçtikçe hayata daha fazla girdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:
"Nesnelerin internete bağlanmasıyla tehditlerin şekli değişti, hatta tehditlerin interneti bile diyebiliriz buna. Siber güvenlik burada ön plana çıkıyor. Savunmadan sağlığa, enerjiden ulaşıma her alanda nesnelerin interneti ve onun güvenliği çok önemli. Bu konuda da çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de ve dünyada siber güvenlik alanında ciddi bir eleman açığı var. Ülkemizde 20 bin civarında siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız var. Dünyada ise 2 milyon uzman eksiği var. HAVELSAN olarak nitelikli insan kaynağı konusuna çok önem veriyoruz. Bu nedenle üniversitelerle olan işbirliklerini hem projeler hem de yeni uzmanlar yetiştirmek adına çok önemsiyoruz."
"Yüzde 3'lük payımızı artırmamız gerekiyor"
Bilgi Güvenliği Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Ünver, Türkiye'nin bankacılık sektöründe trojan saldırılarında hedef ülkeler arasında üçüncü, zararlı uygulama bulaşmış android uygulamalar sıralamasında 448 bin cihazla 5. sırada yer aldığını anlattı.
Elektronik ortamdaki büyüme nedeniyle tehdidin de arttığını, güvenlik önleminin alınmasını isteyerek, şunları kaydetti:
"JP Morgan, 2017'de siber güvenlik pazarını 120 milyar dolar olarak ön görüyor. Türkiye siber güvenlik pazarının yüzde 97'si yabancıların elinde. Yaklaşık 1,5 milyar dolar siber güvenlik pazarımızda, Türkiye'nin aldığı pay yalnızca 45 milyon dolar. Dışarıya 1,45 milyar dolar aktarıyoruz. Bu pazara ciddi yatırım ve ürün geliştirmek lazım."
AA
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini Anlattı
- “Kudüs Kırmızı Çizgimizdir, Sonuçları Vahim Olur”
- Esed Yanlısı ON4TV ve Kanal 12 TV Kanalları KHK İle Kapatıldı
- 4 KHK ile 367 Kişi Görevden Alındı, 124 Kişi Göreve İade Edildi
- Mesut Barzani: Maliki Gelirse Bağımsızlık İlan Ederim
- Astâne’de, ‘Psikolojik Üstünlüğü Yitirmeme’ Savaşı...
- ABD Suriye’de 4. Askeri Üssünü İnşa Etti
- 2 Milyon Öğrenci, 25 Bin Yetimle Kardeş Oldu
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?
- 'ABD'nin Büyükelçiliğini Taşıma İsteği BM'nin Kararlarına Açık Bir İhlaldir'
- Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kuruldu
- Özlem Zengin: Tek Ölçü Anayasal Rıza Yetki Devri Yok, Sorumluluk Var
- Esed Yanlısı ON4TV ve Kanal 12 TV Kanalları KHK İle Kapatıldı
- Ali Ünal Pişmanlık Yasasına Başvurdu: Gülen Hakkında Bilgiler Verdi
- Amasya Özgür-Der’de Sosyal Medya’da İslami Tavır Konuşuldu
- PKK’nın Katlettiği 'Yüzler' Avrupa Konseyi’nde Sergilenecek
- MEB’in “Yeni Tarih Müfredatı”nda Eski Hamam Eski Tas
- Özgür Çocuk Kulübü Ekibi Suriyeli Çocukları Ziyaret Etti
- Adana'da Emperyalist Kuşatmalar Altında Ortadoğu Konuşuldu
- ABD, Şam’ın Fethi Cephesi’nin Bir Komutanını Daha Şehid Etti!
- Uyuşturucu Satıcılarına Nihayet Devletten Net Tavır
- İdlib'de Çiftliğe Hava Saldırısı: 6 Çocuk Öldü, 8 Yaralı
- Le Pen: Avrupa Birliği Öldü
- Haber 7’ye Bu Üslup Yakışmıyor!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim