Seyir Defteri’nde Suudi Arabistan'daki Gelişmeler Konuşuldu

Seyir Defteri programının 8 Kasım Çarşamba akşamındaki bölümünde programın sunucusu Kenan Alpay, konuğu Oktay Altın ile birlikte Suudi Arabistan’daki gelişmeleri değerlendirdi.

“Saray Darbesi'yle Sadece İktidar Değil Sermaye de El Değiştiriyor”; “Operasyonların Başarılı Olması İçin Trump Yönetimi Suudi Yönetimini Destekliyor”; “Trump'ın İran'ı Sistem Dışına İtme Siyaseti Cesaret Veriyor” gibi tespit ve vurguların öne çıktığı programda şu sorulara cevap arandı:

Prenslerin, bakanların ve iş adamlarının tutuklanmalarıyla dünya gündeminin merkezine oturan Suudi Arabistan’daki saltanat mücadelesi Orta Doğu ve dünya dengelerini nasıl şekillendirecek?

Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin İran’ın suikast düzenleyebileceği korkusuyla Riyad’da istifa etmesi Suudi Arabistan ve İran çatışmasını kollayan İsrail açısından hangi avantajları doğuruyor?

Suudi Arabistan Veliahd Prensi Muhammed bin Selman’ın ilan ettiği Ilımlı İslam projesi Suriye, Irak ve Yemen’de yayılmacı siyasetini hızla arttıran İran’a karşı Amerikan askeri desteğini sağlamak için başarılı bir hamle olur mu?

Türkiye’nin denkleme daha güçlü müdahil olabilmesi için Suudi Arabistan ve İran, Amerika ve Rusya blokları arasında seyreden nüfuz mücadelesinde ne tür stratejik açılımlar yapması bekleniyor?

Alimlerin ve Prenslerin Tutuklanması Yeni Dönemin İşaret Fişeği mi?

Suudi Arabistan'ın 'Ilımlı İslam' Projesi Hangi Alanlarda ve Nasıl İşleyecek?

Yolsuzluk Operasyonu Saray Darbesini mi Maskeliyor?

Lübnan Başbakanı Saad Hariri İran Korkusuyla mı yoksa Suud Baskısıyla mı İstifa Etti?