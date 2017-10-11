Seyir Defterinde Suriye Konuşulacak

Seyir Defteri’nde bu hafta Amerika ve Türkiye arasında hızla tırmanan gerilimi sebepleri ve muhtemel sonuçlarıyla birlikte tartışmaya açılıyor.

PKK ve FETÖ krizine eklenen casus tutuklama kriziyle Amerika ve Türkiye’nin karşılıklı olarak vizeleri askıya alma kararı, iki ülke arasında tırmanan gerilimi kopma noktasına taşır mı?

Dost ve müttefik ilişkisinden rakip ve düşman ilişkisine evrilen Türkiye ve Amerika arasındaki münasebetlerden hangi alternatif ve ittifaklar doğabilir?

Türkiye’nin İdlib’e yönelik hazırladığı askeri operasyon Suriye’de hangi tehditleri bertaraf edebilir, hangi tehditleri harekete geçirebilir?

Astana Zirvesi’nde sağlanan mutabakat Türkiye’yi Rusya ve İran’la ne oranda mutabık kılabilir? Afrin başta olmak üzere PKK üzerinden oluşturulan garnizon kantonlara yönelik Türkiye’nin seçenekleri nelerdir?

Bu akşam (11 Ekim Çarşamba) saat 21’de Akit TV ekranlarında Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ve İHH Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeni Akit Yazarı Osman Atalay ile konuşulacak.