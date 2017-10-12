Seyir Defteri’nde İdlib Harekâtı Tartışıldı
Kenan Alpay’ın Çarşamba akşamları Akit TV’de sunduğu Seyir Defteri programında bu hafta ağırlıklı olarak İdlib harekatı tartışıldı. Programa Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ve İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay konuk olarak katıldı.
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Kenan Alpay’ın Çarşamba akşamları Akit TV’de sunduğu Seyir Defteri programında bu hafta ABD ile yaşanan kriz ve IKBY’de referandumun yanı sıra ağırlıklı olarak İdlib harekâtı tartışıldı. Programa Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ve İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay konuk olarak katıldı.
Programda yapılan değerlendirmeleri aşağıdaki videoyu tıklayarak izleyebilir veya dinleyebilirsiniz:
Etiketler : Akit TV, Seyir Defteri, Kenan Alpay, Rıdvan Kaya, Osman Atalay, İdlib harekatı
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