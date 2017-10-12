Seyir Defteri’nde İdlib Harekâtı Tartışıldı

Kenan Alpay’ın Çarşamba akşamları Akit TV’de sunduğu Seyir Defteri programında bu hafta ABD ile yaşanan kriz ve IKBY’de referandumun yanı sıra ağırlıklı olarak İdlib harekâtı tartışıldı. Programa Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ve İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay konuk olarak katıldı.

Programda yapılan değerlendirmeleri aşağıdaki videoyu tıklayarak izleyebilir veya dinleyebilirsiniz: