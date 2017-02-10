Seyidoğlu Baklavaları'nın Patronlarına Müebbet Hapis İstemi

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
10.02.2017 12:51
Seyidoğlu Baklavaları'nın Patronlarına Müebbet Hapis İstemi
Seyidoğlu Baklavaları'nın sahibi Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıl hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan baklavacı iş adamları Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan da onbeşer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, şüpheli olarak yer alan Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında ''Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

GÜLEN'DEN "ÖDÜL"

Soruşturma kapsamında 28 Ekim 2016'da tutuklanan Serdar Seyitoğlu hakkında savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, Serdar Seyitoğlu'nun, Gaziantepli Habeş Seyitoğlu Baklava şirketinin ortağı ve genel müdürü olduğu belirtilerek, şüphelinin "himmet" adı altında iş adamlarından para toplayıp örgüte aktardığı ve toplanan paraların büyük rakamlara ulaşması nedeniyle Fetullah Gülen tarafından kendisine ödül olarak plaket, takke, seccade ve tespih gönderildiği kaydedilmişti.

 

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