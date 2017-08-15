Şeyh Salah: Siyasi Yargılamaya Tabi Tutuluyorum

İşgalciler tarafından sabaha karşı evine baskın düzenlenerek gözaltına alınan Filistinli lider Şeyh Raid Salah, mahkemeye çıkarıldı.

Şeyh Salah, gözaltı süresinin perşembe gününe kadar uzatıldığı mahkemede gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

AA’da yer alan habere göre, açıklamasında, işgalcilerin Filistinlilere yönelik uyguladığı politikaların bir parçası olarak kendisine karşı da “siyasi bir yargılama” yürütüldüğünü belirten Şeyh Salah, gözaltına alınmasını da bu bağlamda değerlendirdiğini kaydetti.

İşgalcilerin engellemesi üzerine Şeyh Salah, yaptığı açıklamayı yarıda kesmek zorunda kaldı.