Şeyh Saidleri İdam Ettirenlerin Arkasından Kürtçe Ağıt Yakmak

HAKSÖZ HABER

10 Kasım’da Batman Piri Reis Teknik Anadolu Lisesi’nde "Neredesin Atatürk" oratoryosu adı altında bir öğrencinin Kürtçe ağıt yakması Atatürkçülerin gözlerini yaşarttı. Ağıtı yakanın başörtülü olması ve bunun Kürtçe yapılması doğal olarak öne çıktı. Kemalizm’in bütün tarihi boyunca en fazla zulüm ettiği ve baskı altında tuttuğu iki kesimin sembolleri kullanılarak bir 10 Kasım kutlaması yapmak herhalde en trajik-komik sahnelerden biriydi.

Bu yas töreninin mucidi Batman Piri Reis Teknik Anadolu Lisesi müdürü Hasan Keskin Batman’da bilinen bir figür. 28 Şubat darbe döneminde Batman Merkez İmam Hatip Lisesi öğrencilerini uzaklaştıran, onları jurnalleyen bir şahıs. Görevden uzaklaştırılmasına rağmen, tekrar FETÖ’cü hâkimler tarafından görevine iade edilen bir kişi. Ne diyelim Hasan Keskin her zamanki gibi sürece yaranmaya devam ediyor.