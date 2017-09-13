Şeyh Raid Salah Tek Kişilik Hücrede Tutuluyor

Esir tutulduğu cezaevinde Şeyh Raid Salah'ı ziyaret eden Hamayisi, Şeyh Raid Salah'ın sağlığının iyi ve moralinin yüksek olduğunu söyledi.

Şeyh Raid Salah'ın gözaltına alınmasının tamamen siyasi olduğunu söylediğini kaydeden Hamayisi, Filistinli liderin cezaevi koşullarının değişmediğini bildirdi.

Avukat Hamayisi, Şeyh Raid Salah'ın tuvalete benzer tek kişilik bir hücrede esir tutulduğunu ve 24 saat kameralarla her hareketinin gözetlendiğini ifade etti.

Şeyh Raid Salah'ın davasıyla ilgili gelişmelere de değinen Hamayisi, 24 Eylül sabah saat 09:30'da yapılacak duruşmada Filistinli lider hakkındaki iddianamenin okunacağını açıkladı.

İşgal rejimi savcılığının, 1948'de işgal edilen topraklarda faaliyet gösteren İslami Hareket'in lideri Şeyh Raid Salah hakkında hazırladığı iddianamede Filistinli lideri hutbelerinde ve açıklamalarında şiddete teşvik etmek ve terör örgütüne üye olmakla suçladığı belirtildi.

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