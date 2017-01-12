Şeyh Raid Salah Serbest Bırakılıyor
İsrail makamlarının, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı gelecek hafta serbest bırakma kararı aldığı belirtildi.
Şeyh Salah'ın avukatı Ömer Hamayisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail hapishaneler yönetimi, Salah'ın 17 Ocak'ta serbest bırakılacağını resmi olarak bize iletti." dedi.
Yasalara göre Salah'ın salı günü bırakılması gerektiğini ancak yine de endişeleri olduğunu söyleyen Hamayisi, "İsrail polisinin Salah'ın serbest bırakılmasını engellemek için yeni suçlamalar yöneltmek, idari tutukluluk kapsamına almak, ev hapsinde tutmak veya medyaya konuşmasını engellemek gibi bazı adımlar atmasından korkuyoruz." diye konuştu.
Hamayisi, olağanüstü bir durum olmadan Salah'ın 17 Ocak'ta serbest bırakılmasını ümit ettiklerini kaydetti.
1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah, 9 yıl önce verdiği bir cuma hutbesinde "şiddete teşvik" ettiği gerekçesiyle İsrail mahkemesi tarafından 18 Nisan 2016'da 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Salah, mayıs ayından bu yana Bi'ru's-Seba kentindeki hapishanede tek kişilik hücrede tutuluyor.
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