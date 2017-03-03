Şeyh Raid Salah: Mescid-i Aksa Tehlike Altında
1948 Filistin İslâmî Hareketi lideri Şeyh Raid Salah’ın Arap ve İslâm dünyası liderlerine ve âlimlerine hitaben yazdığı mektupta, “İsrail mahkemesinin Mescid-i Aksa’nın Yahudiler için kutsal bir yer olduğu yönünde karar vermesini size hatırlatmayı görev addettim.” ifadesini kullandı.
AA’da yer alan habere göre, işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya tamamen egemen olmaya çalıştığına dikkat çeken Şeyh Salah, “İsrail mahkemesinin aldığı bu karar, Mescid-i Aksa’yı yok sayarak, Yahudilerin Harem-i Şerif’te olduğunu iddia ettiği Süleyman Mabedi’ni kendi nazarlarında kanunen de kanıtlamış oldu.” değerlendirmesinde bulundu.
Şeyh Salah, işgalci mahkemenin söz konusu kararla Mescid-i Aksa’nın adının ifade ettiği anlamı sahadan sildiğini, Harem-i Şerif’in isim ve varlık bakımından büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu söyledi.
“Mescid-i Aksa Bizi Çağırıyor”
İslâm dünyasının önde gelen âlim ve liderlerine Mescid-i Aksa için harekete geçme çağrısında bulunan Şeyh Salah, mektubunu şu sözlerle sonlandırdı:
“Bütün bunların ardından size şunları sormayı görev bilirim: Ateşli ifadeler, kınama kararları, açıklamalardan başka ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin ve bilin ki Mescid-i Aksa bizi çağırıyor.”
- Yorumlar 0
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- ABD, Rusya, İran ve Esed’in Suriye’deki Konuşlanma Biçimleri
- Neden Hala İçerideler?
- Çavuşoğlu: Esed Rejimi Geçici Sınırın Kuzeyine Geçmeyecek
- “Sosyal Medya, Genç Nesilleri Yalnızlaştırıyor”
- İstanbul Adliyesi'ne Yolsuzluk Operasyonu: 18 Gözaltı
- Adıyaman'daki Deprem: 28-30 Kişi Hafif Şekilde Yaralandı
- Alman Okulunda Namaz Yasağı!
- Kuşatma Altında Protesto Eylemi Olarak Hiciv
- PKK’lı Militanlarla Suriyeli Peşmergeler Sincar’da Çatıştı
- Enflasyonda 5 Yıl Sonra Çift Hane
- Erciyes Üniversitesi’nde Derdest Belgeselinin Gösterimi Yapıldı
- Bazılarının Susması Konuşmasından Daha Hayırlı Olabilir!
- PYD-Esed, ABD-Rusya Ortaklığı Münbiç’te Tescillendi!
- Barbaros Şansal Tahliye Edildi
- Evlilik Programlarına Yine Para Cezası Verildi
- 'Kararsızlar'a Yüklenmek Kime Ne Yarar Sağlar?
- Esed’in Bölge Komutanı Bilal İbrahim Mübarek Öldürüldü!
- 28 Şubat'ı Cezaevleri Üzerinden Gündemleştiren ‘DERDEST’
- Sisi’nin Cunta Yargısı Diktatör Mübarek’i Beraat Ettirdi
- Lübnan Yönetiminde 'Hizbullah' Çatlağı
- Toronto’da Mescit Yakma Girişimi
- Ağrı Belediyesi Başkanı Sırrı Sakık Görevinden Alındı
- Pew: İslam 2070'e Kadar 'Dünyanın En Büyük Dini Olabilir'
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim