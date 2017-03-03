Şeyh Raid Salah: Mescid-i Aksa Tehlike Altında

»Ana Sayfa»Filistin
03.03.2017 14:32
Şeyh Raid Salah: Mescid-i Aksa Tehlike Altında
1948 Filistin İslâmî Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’yı kontrolüne geçirmeye çalıştığını, Harem-i Şerif’in tehlike altında olduğunu söyledi.

1948 Filistin İslâmî Hareketi lideri Şeyh Raid Salah’ın Arap ve İslâm dünyası liderlerine ve âlimlerine hitaben yazdığı mektupta, “İsrail mahkemesinin Mescid-i Aksa’nın Yahudiler için kutsal bir yer olduğu yönünde karar vermesini size hatırlatmayı görev addettim.” ifadesini kullandı.

AA’da yer alan habere göre, işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya tamamen egemen olmaya çalıştığına dikkat çeken Şeyh Salah, “İsrail mahkemesinin aldığı bu karar, Mescid-i Aksa’yı yok sayarak, Yahudilerin Harem-i Şerif’te olduğunu iddia ettiği Süleyman Mabedi’ni kendi nazarlarında kanunen de kanıtlamış oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Şeyh Salah, işgalci mahkemenin söz konusu kararla Mescid-i Aksa’nın adının ifade ettiği anlamı sahadan sildiğini, Harem-i Şerif’in isim ve varlık bakımından büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

“Mescid-i Aksa Bizi Çağırıyor”

İslâm dünyasının önde gelen âlim ve liderlerine Mescid-i Aksa için harekete geçme çağrısında bulunan Şeyh Salah, mektubunu şu sözlerle sonlandırdı:

“Bütün bunların ardından size şunları sormayı görev bilirim: Ateşli ifadeler, kınama kararları, açıklamalardan başka ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin ve bilin ki Mescid-i Aksa bizi çağırıyor.”

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