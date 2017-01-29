Şeyh Raid Salah: Mescid-i Aksa Pazarlık Konusu Yapılamaz

»Ana Sayfa»Filistin
29.01.2017 23:08
Şeyh Raid Salah: Mescid-i Aksa Pazarlık Konusu Yapılamaz
İslami Hareket'in lideri Şeyh Raid Salah, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi.

1948'de işgal edilen Filistin topraklarında faaliyet gösteren İslami Hareket'in lideri Şeyh Raid Salah, kendisine yapılan baskıların sebebinin dini ve siyasi olduğunu ifade ederek, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi.

Şeyh Raid Salah, Filistin Enformasyon Merkezi'ne dün (28 Ocak Cumartesi) verdiği röportajda, cezaevinde tutulduğu ortamı anlatarak, sürekli tecrit odasında tutulduğunu bildirdi ve "Cezaevi içinde cezaeviydi" dedi.

Cezaevinde vaktini ibadet, namaz, oruç, Kur'an okuma, zikirler, kitap okuma, telif ve şiir yazma ile geçirdiğini bildiren Şeyh Raid Salah, cezaevinde siyasi esirlerin tecritte neler hissettiklerini öğrenme fırsatı olduğunu söyledi.

Cezaevinde ilk beş ayın sakin geçtiğini kaydeden Şeyh Raid Salah, serbest bırakılacağı gün yaklaştıkça sorgulamaların başladığını ifade etti.

Şeyh Raid Salah, sorgu sırasında konuşmalarının tahrik içerdiğini iddia eden işgal subaylarına, "Siz beni değil Kur'an'ı ve Sünnet'i, İslam'ın sabitelerini yargılıyorsunuz" dediğini bildirdi.

Serbest bırakılırken hiçbir faaliyette bulunmaması yönünde tehdit edildiğini söyleyen Şeyh Raid Salah, cevabının "Ben toplumuma hizmet etmek için çıkıyorum" şeklinde olduğunu, cezaevinden çıktıktan sonra da tehdit mesajları aldığını açıkladı.

 

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