Şeyh Raid Salah Mahkemeye Çıkarıldı

İsrail mahkemesinin, 15 Ağustos'ta gözaltına alınmasından bu yana ilk defa mahkemeye çıkarılan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın gözaltı halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 28 Ağustos Pazartesi günü yapılmasına karar verdiği bildirildi.

Hayfa kentindeki Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşması daha önce duyurulduğu gibi saat 13.30'da değil, iki saat gecikmeyle 15:30'da başladı. Duruşma, mahkeme salonu ve çevresini dolduran Salah'ın ailesi ve onlarca seveni tarafından ilgiyle takip edildi.

Gözaltına alındığı 15 Ağustos'tan bu yana ilk defa ailesiyle kucaklaşma fırsatı bulan Şeyh Salah, "İsrail rejimi beni İslami kimliğimden dolayı yargılıyor, okuduğum ayet ve hadisler nedeniyle beni hedef alıyor." dedi.

İsrail Başsavcılığının Salah'ı "İsrail devletine karşı kışkırtma ve yasaklı İslami Hareket'e destek olmakla" suçladığı iddianamenin okunmasının ardından, mahkeme başkanı "sanığın gözaltı halinin devamına, duruşmasının ise 28 Ağustos Pazartesi günü yapılmasına" hükmetti.

"HUTBE VERMESİ DAHİ TERÖRİZMLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR"

Duruşmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Şeyh Salah'ın avukatlarından Ömer el-Hamayse, "Hazırlanan iddianame, Şeyh Salah'ın Mescid-i Aksa'ya destek vermesini bile terörist eylem olarak addediyor. Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuması ve hutbe vermesi dahi terörizmle ilişkilendiriyor." dedi.

Öte yandan İsrail'deki Arap vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi'ne bağlı Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatip ise İsrail'in 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'de yaşanan olaylardan sonra bir "günah keçisi" arayışında olduğunu söyledi.

"İSRAİL'İN ARADIĞI GÜNAH KEÇİSİ ŞEYH SALAH OLDU"

Şeyh Hatip, "İsrail devleti, bu olaylardan sonra ağız değiştirerek farklı bir tavra büründü. Bu bağlamda Binyamin Netanyahu hükümeti Şeyh Salah’ı hedef almaya başladı. Netanyahu Mescid-i Aksa'da geri adım attıktan sonra bir 'günah keçisi' arayışı içine girdi ve bu günah keçisi de Şeyh Salah oldu." diye konuştu.

İsrail kamuoyunun, Netanyahu hükümeti tarafından "Şeyh Salah'ın suçlu olduğu ve gözaltına alınması gerektiği" yönünde ikna edildiğini kaydeden Şeyh Hatip, "İsrail bizi dini aidiyetlerimiz ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkışımızdan dolayı muhakeme ediyor." şeklinde konuştu.

Şeyh Hatip şunları kaydetti:

"Şeyh Salah ne bir suç işlemiştir ne de cinayete bulaşmıştır. O bir davetçi, mütefekkir, din adamı ve siyasetçidir. Halkının maruz bırakıldığı duruma karşı onları savunan bir şahsiyettir. Dolayısıyla düşüncesini ve ilkelerini utanmadan, çekinmeden yüksek sesle dile getiriyor."

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos Salı günü sabaha karşı Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla gözaltına alınmıştı. İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Şeyh Salah, hareketinin yasaklanmasına karşı çıkarak birçok kez 1948 Filistin İslami Hareketi lideri olmayı sürdürdüğünü kaydetmişti.

Daha önce de birçok kez hapis yatan Şeyh Salah son olarak 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra 17 Ocak'ta serbest bırakılmıştı.