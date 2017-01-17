Şeyh Raid Salah 9 Aylık Esaretten Sonra Özgürlüğüne Kavuştu

Siyonist İsrail tarafından 9 ay önce tutuklanan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

Siyonist İsrail tarafından 9 ay önce tutuklanan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın avukatı Halid Zebarika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail Hapishaneler İdaresi Raid Salah'ın serbest bırakıldığını resmi olarak bize iletti." dedi.

Zebarika, serbest bırakılan Salah'ın nerede olduğunu henüz bilmediklerini, "Şu an Rimon Hapishanesi'nin önünde çıkışını bekliyoruz. Ancak başka bir hapishaneye nakledilmiş ve oradan serbest bırakılmış da olabilir. İsrailli yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz." dedi.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah, 9 yıl önce verdiği bir cuma hutbesinde "şiddete teşvik" ettiği gerekçesiyle İsrail mahkemesi tarafından 18 Nisan 2016'da 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Salah, geçen mayıs ayından bu yana Bi'ru's-Seba kentindeki hapishanede tek kişilik hücrede tutuluyordu.