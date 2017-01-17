Şeyh Raid Salah 9 Aylık Esaretten Sonra Özgürlüğüne Kavuştu
Siyonist İsrail tarafından 9 ay önce tutuklanan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın avukatı Halid Zebarika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail Hapishaneler İdaresi Raid Salah'ın serbest bırakıldığını resmi olarak bize iletti." dedi.
Zebarika, serbest bırakılan Salah'ın nerede olduğunu henüz bilmediklerini, "Şu an Rimon Hapishanesi'nin önünde çıkışını bekliyoruz. Ancak başka bir hapishaneye nakledilmiş ve oradan serbest bırakılmış da olabilir. İsrailli yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz." dedi.
1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah, 9 yıl önce verdiği bir cuma hutbesinde "şiddete teşvik" ettiği gerekçesiyle İsrail mahkemesi tarafından 18 Nisan 2016'da 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Salah, geçen mayıs ayından bu yana Bi'ru's-Seba kentindeki hapishanede tek kişilik hücrede tutuluyordu.
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Tetikçi ve Müfteriler Krizi
- Yıldıray Oğur'a Turgay Oğur Üzerinden Linç Girişimi!
- Reina Saldırganı Yakalanınca Bu Defa Referandum Jesti Dediler
- Reina Saldırganı Abdülkadir Masharipov Esenyurt’ta Yakalandı
- Obama ne “Siyah” ne “Beyaz”, Ne Barack ne de Hüseyin idi
- Avusturya'da Başörtüsü Yasağı Protesto Edildi
- Orhan Okay Üzerine…
- AB'den ABD'ye 'Kudüs Uyarısı'
- IKYB: 'Barzani Görevine Devam Ediyor'
- Şeyh Raid Salah 9 Aylık Esaretten Sonra Özgürlüğüne Kavuştu
- Ahraru’ş-Şam: Sessizliğimiz Hazırlığımızdır (Video)
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Obama ne “Siyah” ne “Beyaz”, Ne Barack ne de Hüseyin idi
- Yasin Asma Kardeşimizden İbretlik Bir Yazı: Kim Milyoner Olmak İster?
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- İran Yeni Satın Aldığı Uçağı Airbus'u “Hacı” Yapacak
- Karlov’u Öldüren Altıntaş Kimsesizler Mezarlığına Defnedildi!
- KHK Marifetiyle İhraç Edilen Polis Memuru Metin Kaplan’ın Mektubu
- Direnişçiler Gap Ovası’ndaki Esed Mevzilerini Füze ile Vurdu!
- "Devletin Bekası" Sorunu Var mı?
- CHP Eyleme Çağırdı Kimse Kalkmadı
- Esed’in Ortağı İran 18 bin Afgan Militanı Suriye’de Savaştırıyor!
- Katar’dan Gazze’ye Elektrik Yardımı
- 2. Ordu Komutanı Temel: Ölüm Timi Hazırlamışlardı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim