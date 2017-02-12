Şeyh Muheyseni'den Türkiye Halkına Çağrı! 

Türkiye halkına seslenen Şeyh Muheyseni, ayrıca namazın bir Müslümanın hayatının merkezinde yer alması gereken en önemli eylem olduğunu hatırlatıyor.

Suriye cihadının en saygın isimlerinden ve Şam’ın Kurtuluşu Heyeti’nin kadısı olan Şeyh Muheyseni bu kez farklı bir konuda çağrıda bulundu. Her zaman cihad üzerine yaptığı çağrılar ile gündeme gelen Şeyh Muheyseni bu kez Türkiye halkına özel olarak seslendiği videoda namazın bir Müminin hayatında ne kadar belirleyici ve önemli bir yere sahip olduğunu belirterek namaz konusunda gevşeklik ve zaaf gösterenleri Alemlerin Rabbi olan Allah ile irtibatlarını ciddiye almaya davet etti.

Muheyseni, söz konusu videoda ayrıca genelde Suriye cihadına karşıki tutumu, özeldeyse Halep’in tahliyesi sürecinde ortaya koyduğu dayanışmadan ötürü de Türkiye halkına teşekkür ediyor.