Şeyh Muhaysini’den Şam’ın Fethi Cephesi’ne Destek Çağrısı

»Ana Sayfa»Suriye
14.01.2017 21:46
Şeyh Muhaysini’den Şam’ın Fethi Cephesi’ne Destek Çağrısı
Şam’ın Fethi Cephesi’ne yapılan saldırılara değinen Şeyh Abdullah Muhaysini, “Tüm cephelerdeki kardeşlerimiz bu saldırıların karşısında Şam’ın Fethi Cephesi’nin yanında olduklarına dâir bir bildiri yayımlamalı.” dedi.

Son zamanlarda ABD, Suriye’de Beşşar Esed ve işbirlikçilerine karşı savaşan Şam’ın Fethi Cephesi’ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Şeyh Abdullah Muhaysini de, söz konusu saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Islah Haber’in aktardığına göre, saldırılar karşısında Şam’ın Fethi Cephesi’ni desteklemek gerektiğini dile getiren Muhaysini, şunları söyledi:

“Bismillahirrahmanirrahim...

Kim bir müslümanı yüzüstü bırakırsa Allah da onu yüzüstü bırakır.

Düşmanlar, Şam’ın Fethi Cephesi’nin mücahitlerini, el-Kaide’den ayrıldığına dâir resmî bir açıklama yapılmasına rağmen, el-Kaide bahanesi ile bombalıyorlar. Ve bu bombardıman hiçbir sınır tanımıyor. Buradaki mesaj apaçıktır. Bombardımanlar el-Kaide’ye değil, onurlu bir şekilde yaşamak isteyen her bir Suriyeliyedir.

Şam’ın Fethi Cephesi’ne yönelik bu saldırılar durmayacaktır. Tüm cephelerdeki kardeşlerimizin bu saldırıların karşısında Şam’ın Fethi Cephesi’nin yanında olduklarına dâir bir bildiri yayımlamaları gerekir. Ve bunu fiiliyata da dökmek gerekir.

Ben inanıyorum ki, Allah’ın izniyle, tüm cepheler bunu ve bundan daha fazlasını yapacaklardır.

Resulullah (S.) söyle buyuruyor: Kim müslüman bir kardeşine yardım eder de sıkıntısını giderirse, Allah da kıyamet gününde onun sıkıntısını giderir.

Karşılık amelin cinsindendir.”

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