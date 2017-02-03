Şeyh Muhaysini: Trump, ABD’nin Gerçek Yüzüdür

»Ana Sayfa»Dünya
03.02.2017 12:43
Şeyh Muhaysini: Trump, ABD’nin Gerçek Yüzüdür
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump hakkında değerlendirmelerde bulunan Şeyh Abdullah Muhaysini, Trump’ın “esasen” Obama’dan bir farkı olmadığını ancak usûlde ayrıştıklarını dile getirdi.

Suriye’de Beşşar Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden direnişçilerle birlikte hareket eden Şeyh Abdullah Muhaysini, ABD’deki başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump hakkında açıklamalarda bulundu.

Fetih Medya’da yer alan habere göre, ABD’nin eski başkanı Barack Obama’yı “bukalemuna” benzeten Şeyh Muhaysini, ABD’nin yeni başkanı Trump’ın “esasen” eski başkandan bir farkı olmadığını ancak usûlde ayrıştıklarını vurguladı.

Trump’ın seçilmesinin müslümanların faydasına olduğunu söyleyen Muhaysini, “Bence Trump’ın seçilmesi müslümanların faydasına oldu. Çünkü Trump, Amerika halkının gerçek yüzüdür.” ifadelerini kullandı.

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