Şeyh Muhaysini: ”Gelin Hepimiz Tahriruş Şam Altında Birleşelim”
Dr. Abdullah Muhaysini tüm grupları Tahriruş Şam altında birleşmeye davet etti.
Suriye direnişinin öncü alimlerinde Dr. Abdullah Muhaysini tüm direniş güçlerini Tahriruş Şam altında birleşmeye davet etti.
Etiketler: abdullah muhaysini, muhaysini, Tahriruş Şam
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Şeyh Muhaysini: ”Gelin Hepimiz Tahriruş Şam Altında Birleşelim”Dr. Abdullah Muhaysini tüm grupları Tahriruş Şam altında birleşmeye davet etti.
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