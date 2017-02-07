Şeyh Muhaysini: ”Gelin Hepimiz Tahriruş Şam Altında Birleşelim”

»Ana Sayfa»Suriye
07.02.2017 00:54
Şeyh Muhaysini: ”Gelin Hepimiz Tahriruş Şam Altında Birleşelim”
Dr. Abdullah Muhaysini tüm grupları Tahriruş Şam altında birleşmeye davet etti.

Suriye direnişinin öncü alimlerinde Dr. Abdullah Muhaysini tüm direniş güçlerini Tahriruş Şam altında birleşmeye davet etti.

 

 

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