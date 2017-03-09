Şeyh İkrime Sabri: Ezan Yasağı Kararına Kesinlikle Uymayacağız

»Ana Sayfa»Filistin
09.03.2017 20:39
Şeyh İkrime Sabri: Ezan Yasağı Kararına Kesinlikle Uymayacağız
Kudüs'teki Yüksek İslami Heyet Başkanı Şeyh İkrime Sabri, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan camilerin müezzinlerini sabah ezanı yasağına uymamaya çağırdı.

Quds Press Haber Ajansı'na konuşan Sabri, büyük bir tepkiyle karşılaşan işgal yönetiminin yasak kararından geçici olarak geri adım attığını ve daha sonra yasağı dolaylı olarak yeniden gündeme getirdiğini söyledi.

Yasağın uygulanması halinde sabah ezanıyla sınırlı kalmayacağını belirten Şeyh İkrime Sabri, Ramazan ayında sahurda okunan ezanları ve bayramlarda sabah namazından sonra getirilen tekbirleri hatırlattı.

Bütün bu ezanların İslam'ın rükünlerinden biri olan namazla bağlantılı olduğunu kaydeden Şeyh İkrime Sabri, ezanın Filistin'de ilk kez 15 yüzyıl önce hicri 15 ve miladi 636 yılında Hz. Ömer'in huzurunda sahabi Bilal Bin Rabah tarafından okunduğunu ve o günden bu yana Filistin semalarında ezan sesinin hiç susmadığını söyledi.

Şeyh İkrime Sabri, Filistinli müezzinlerden Knesset'in yasak kararına aldırış etmeyerek işgalcilerin cezai müeyyideleri ne olursa olsun görevlerini yerine getirmelerini istedi.

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