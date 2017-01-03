Şeyh et-Tufeyli: İran, Kaybetmeye Mahkûm

Hizbullah isimli örgütün kurucularından olan Şeyh et-Tufeyli, İran’ın mezhepçilik yaparak Orta Doğu’yu yangına çevirdiğini söyledi.

Lübnan merkezli Hizbullah isimli örgütün eski genel sekreterlerinden Şeyh Subhi et-Tufeyli, Gerçek Hayat’a konuştu.

Devrim günlerinde İran’da en ön saflarda mücadele eden et-Tufeyli, devrimin İslâm ümmeti için yapıldığına inanıyor. et-Tufeyli o günlere ilişkin, “Büyük bir hayali gerçekleştirmiştik. Devrimin liderinden bilhassa aslolan Muhammedî İslâm’a dâir kelimeler işitiyorduk. Duyduklarımız bize bunun bir mezhep değil, İslâm devrimi olduğunu söylüyordu. Tıpkı Hz. Peygamber (S.) devrinde olduğu gibi. Lider, İslâm vahdetinden, müslümanların birliğinden bahsediyordu. Filistin’i kurtaracak 20 milyonluk bir ordudan... Küresel istikbarla, emperyalizm ile hesaplaşmaktan söz ediyordu.” ifadelerini kullandı.

“Daha Fazla Dayanamadım”

İsrail işgali altındaki Lübnan’ı kurtarma parolasıyla işe girişen Hizbullah isimli örgütün gittikçe kendi gerçeğinden kopması ve tamamen İran’ın ulusal menfaatlerine uygun bir rotaya oturmasına itiraz eden isimlerden olan et-Tufeyli o günleri şöyle anlattı:

“Lübnan üzerinde bazı ‘kayyum’ tipler zuhur etmeye başladı Tahran’da. Ve bunların yanı başında Lübnan’a atanmış İranlı nevzuhur müsteşarlar. Ülkeye geldiklerinde baktık ki bunların gündemleri başka, bizim düşmandan kurtuluşumuzla filan pek ilgilenmiyorlar. Bir de fena hâlde buyurgan tipler. Lübnan’da iç savaşın tarafı olmaya, sebepsiz yere bütün gruplara savaş açmaya başladılar. Onlarla ilişkilerim iyice gerilmeye başlamıştı. Ben de daha fazla dayanamadım, Hizbullah’tan ayrılmak durumunda kaldım.”

“İran, İslâm Düşmanlarının Planlarına Dâhil Oldu”

İran’ın mezhepçi yaklaşımının Orta Doğu’yu yangına çevirdiğini söyleyen et-Tufeyli, ABD’nin tuzağına düşen İran’ın bu ihanetten kazanç hesabı yapsa da kaybetmeye mahkûm olduğunu söyledi.

Haçlıların ve Siyonistlerin lehine ilerleyen bu sürecin İran’ı İslâm ümmetinden gittikçe uzaklaştırdığı inancında olan et-Tufeyli sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran, Batı’nın müslümanlar aleyhine yürüttüğü operasyondan istifade etme eğiliminde. Bu şekilde kendine bir nüfuz alanı oluşturacağı zannıyla hareket ediyor. İslâm dünyasında tek kalacağı, kendi dışında bir egemen güç bırakılmayacağı fikrinde. Bu, Allah’tan korkmayanların taşıyacağı bir düşüncedir. Ancak gerçek düşmanını göremeyenler böyle aptalca düşünebilir. Aslında yaptığı İslâm düşmanı Haçlı ve Siyonistlerin hain planlarına dâhil olmaktır, başka şey değil.”

İran ve Hizbullah isimli örgütün Suriye’de Beşşar Esed’e verdiği desteği kınayan et-Tufeyli, orada işlediği cinayetler nedeniyle Hizbullah isimli örgütü IŞİD’in Şii versiyonu olarak niteledi.

“Türkiye’yi Koruyun!”

et-Tufeyli, “Fırat Kalkanı” isimli harekât için “Suriye dâhilinde sivil halk için güvenli bölge oluşturma amaçlı bu operasyonun başarılı bir şekilde devam ediyor olması güzel. Ölümden kaçan sivillerin buna ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

et-Tufeyli, sözlerini şöyle tamamladı:

“Coğrafyamızdaki devletlerin fitne savaşlarına girişmesi, Mısır’ın İsrail dostu askerî bir darbe ile düşmesi Türkiye’den başka nefes alacak yer bırakmadı. Türkiye’deki kardeşlerime tavsiyem şudur: Ülkenizi koruyun! Onurlu ve güçlü olması için elinizden geleni yapın! Ayrıca Batı ve Kuzey cihetinden gelecek tehlikelere karşı da uyanık kalın!”