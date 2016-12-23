Seyfettin ve Esra Kardeş Çiftinin Bebekleri Oldu

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23.12.2016 18:07
Seyfettin ve Esra Kardeş Çiftinin Bebekleri Oldu
Seyfettin ve Esra Kardeş arkadaşlarımızın bir kız çocukları oldu.

Seyfettin ve Esra Kardeş arkadaşlarımızın adını Büşra koydukları bir kız çocukları oldu.

Kardeşlerimizi tebrik ediyor, Rabbimizden Büşra bebeği salihalardan kılmasını niyaz ediyoruz.

 

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Seyfettin ve Esra Kardeş Çiftinin Bebekleri Oldu
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