Seyfettin ve Esra Kardeş Çiftinin Bebekleri Oldu

Seyfettin ve Esra Kardeş arkadaşlarımızın bir kız çocukları oldu.

Seyfettin ve Esra Kardeş arkadaşlarımızın adını Büşra koydukları bir kız çocukları oldu. Kardeşlerimizi tebrik ediyor, Rabbimizden Büşra bebeği salihalardan kılmasını niyaz ediyoruz.