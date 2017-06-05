Şevki Yılmaz ‘Acil Eylem Planı’ Bağlamında Yapılması Gerekenleri Bir Bir Sıralamış

Şevki Yılmaz’ın Yeni Akit gazetesinde yayınlanan “Acil Eylem Planı” başlıklı yazısının konuyla ilgili kısmını okurlarımızın ilgisine sunuyoruz:

Acil Eylem Planının başarılı olmasının olmazsa olmaz olan ilk şartı her yerde, herkese ve her kuruma hak ve adalet ilkelerini uygulamaktır!

Can simidimiz olması gereken bu Acil Eylem Planında başarılı olmak için mutlaka gerekli tedbirler alınmış ve yol haritası belirlenmiştir! Bu hayırlı vesileyle önemli bulduğumuz birkaç hususu kamuoyuna arzederek fayda sağlanmasına katkıda bulunmayı görev bilerek, ifade etmek isteriz ki;

-İktidarımızın kuruluş yıllarındaki samimi, ihlas ve kollektif akılla yönetim dönemine dönülmelidir!

-Beraber yürüyüp, beraber ıslanan, cefakâr ve vefakarilklerle samimi kucaklaşılmalı ve çalışmaların içine aktif katılmaları sağlanmalıdır!

-Sadece, oyları ve alkışları alınan tabanın artık aklına ve fikrine de gerçek manada danışılmaya başlanılmalıdır!

-Türkiyemizi ve liderini sevdiği için adaylara oy veren tabanımıza artık, önüne konan adayı sevdiği için can-ı gönülden oy vereceği dönem başlatılmalıdır!

Bunun için ise, göstermelik ve hava almaya yönelik teamül yoklamaları yerine, “Ümmetimin çokluğu yanlışta birleşmez” Hadis-i Şerif’ine uyularak başkan adaylarının tamamı merkezin; ehliyet, emanet ve sadakat süzgecinden geçtikten sonra bölgelerin siyasi havasını iyi analiz edebilen Sivil Toplum Kurumlarının tabanlarının fikirleri doğrultusunda belirlenmesi de Acil Eylem Planının en önemli kıstaslarından olmalıdır!

Zira tabanın adayı tabana, tavanın adayı tavana mahkûmdur gerçeği asla unutulmamalıdır!

Acil Eylem Planını; ‘’haklıyı ve mazlumu, güçlüye ve gaspçılara ezdirmemek’’ olarak ifade eden Reis-i Cumhurumuzun bu ser-levha mahiyetinde ki düsturuna katkı sağlaması dileğiyle ifade etmek isteriz ki;

-Ergenokon Terör Örgütünün, Ulusalcı idamlık mahkumları affedilirken hâlâ cezaevlerinde tutulan Sivas, Selam, Malatya, Musta’zaf ve Jack Kamhi (sözde suikast) davaları başta olmak üzere mağdurlar ve mazlumlarımız serbest bırakılmalı, 20 yıldan fazladır yurtdışında vatan-cüda hicret ve sürgünde yaşamak zorunda kalan fikir ve düşünce adamları vatanlarına dönebilmeli ve zalim güçlülerce ezilmeleri mutlaka önlenmelidir!

-28 Şubat Mağdurlarının iade edilen bir kısım haklarının tam manasıyla iade edilerek gerekirse eski görevlerine iade edilmelerinin önü açılmalı ve bu kardeşlerimiz güç odaklarına ezdirilmemelidir! Memurluğa giriş yaşı bu mağdurlar için mutlaka kaldırılmalıdır!

-Mel’un, FETÖ davasıyla ilgileri olmayan nice mazlum ve mağdur kardeşimizinferyatlarına kulak verilmeli, intihar edecek duruma gelen mazlumlar, ulusalcı güçlere adliyelerde ezdirilmemeli ve yaşanan bu durum mutlaka acilen önlenmelidir!

-”Suçun şahsiliği prensibi” ve “Birinin suçu diğerine yüklenemez” İlahi mesajı bize ağır sorumluluk yüklemektedir. Suçlu ile suçsuzu ayırmada kriterlerimiz bellidir! Bir şahıs, hain FETÖ’cü olabilir ve gerekli müeyyidesi uygulanmalıdır ama hiç alakası olmayan akrabaları mağdur edilebilmektedir! Bu vatandaşlarımızın, derin devletin gücü eliyle ezdirilmesi zulme dönüşmemeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır!

-Bank Asya’da çalışanlara yönelik iş vermeme yasağı tekrar gözden geçirilmelidir! FETÖ ile hiçbir bağı olmadığı halde sadece Bank Asya’da çalışmış olması nedeniyle işsiz kalan banka görevlilerine konan iş verme yasağı genelden sadece suçlulara uygulanarak kaldırılmalı kurunun yanında yaş yakılmamalıdır!

-Bizim hedefimiz mazluma mazlum katmak değil, zalime haddini bildirmek olmalıdır!

FETÖ operasyonlarında Havas takımı (üst düzey) FETÖ’cüler için 17 Aralık ölçü alınırken, avam (halk) takımı için sadece kanlı kahpe darbe girişim tarihi olan 15 Temmuz 2016 tarihi esas alınmalıdır!

-Havas’tan (üst düzey) bin kişinin cezalandırılması, avamdan on binlerce kişi cezalandırmasından daha akıllıca, basiretli ve ferasetli bir yol olduğu gerçeği unutulmamalıdır!

Düşmanlarımıza düşman katma yerine FETÖ tabanındaki aldatılmışların pişmanlıklarını sağlamak ana hedeflerimizden biri olmalıdır!

Acil Eylem Planının Maddi adımları da çok önemlidir!

Nasıl mı?

Haftaya İnşAllah!

Allah’u Azimuşşan, ACİL EYLEM PLANInı hedefine ulaştırsın! Amin!