“Sesini Yükseltene Kadar Kaç Arakanlının Ölmesi Gerekecek?”

Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen beş kadın, kendisi de Nobel Barış Ödülü sahibi olan Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii’ye hitaben yayımladıkları açık mektupta, “Sesleri çıkmayan Arakanlı Müslümanların savunulması için sen sesini yükseltene kadar kaç Arakanlı Müslümanın ölmesi gerekecek, kaç Arakanlı Müslüman kadına tecavüz edilecek, halkın ne kadarı yok edilecek?” ifadesi kullanıldı.

“Nobel Ödüllü Kadınlar” adlı kuruluş tarafından yayımlanan mektupta, Çii’ye, Myanmar’daki Arakanlı Müslümanların haklarını savunma çağrısında bulunuldu.

Çii’nin geçmişte Nobel Barış Ödülü almış ve şimdi de Myanmar’ın “fiili lideri” olarak vatandaşlarının haklarını destekleme ve savunma konusunda hem kişisel, hem de ahlaki sorumluluğu olduğuna işaret edildi.

Mektupta, “Sesleri çıkmayan Arakanlı Müslümanların savunulması için sen sesini yükseltene kadar kaç Arakanlı Müslümanın ölmesi gerekecek, kaç Arakanlı Müslüman kadına tecavüz edilecek, halkın ne kadarı yok edilecek? Sessizliğin, ülken için bize yıllardır bahsettiğin ve hepimizin de seni desteklediği ‘demokrasi’ anlayışına uymuyor.” ifadelerine yer verildi.

Arakan’da 25 Ağustos’tan bu yana devam eden ordu ve Budist çetelerin saldırılarına ilişkin mektupta, “Kendilerini barışa adamış kadınlar, kız kardeşlerin ve Nobel Barış Ödülü almış yoldaşların olarak, seni gittikçe yayılan kriz için ciddi bir duruş takınmaya, Arakanlı Müslümanları tüm haklarıyla vatandaş olarak tanımaya ve Myanmarlı yetkililerin masum sivillere yönelik zulüm ihtimalini ortadan kaldırmak için hızlı bir şekilde tüm önlemleri almaya çağırıyoruz.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Mektupta, Nobel Barış Ödülü almış olan Desmond Tutu’nun Suu Çii hakkındaki “Myanmar’ın en yüksek makamına yükselmenin siyasi bedeli sessizliğinse şüphesiz ki bu bedel çok ağır.” ifadeleri hatırlatıldı.

Mektubu geçmişte Nobel Barış Ödülü alan Mairead Corrigan, Jody Williams, Şirin Ebadi, Leymah Gbowee ve Tevekkül Karman imzaladı.

Suu Çii’ye, 1991’de “demokrasi ve insan hakları için şiddeti reddeden mücadelesi” dolayısıyla Nobel Barış Ödülü verilmişti.

Binlerce Arakanlı Müslüman Katledildi

Myanmar ordusu ve Budist çetelerin Arakan’da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos’tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist çeteler tarafından yakıldı ya da kullanılmaz hâle getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle hâlen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar’dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş’e geçiyor.

Bangladeş’e, 25 Ağustos’tan bu yana 400 bine yakın Arakanlı Müslüman ulaştı.

Kaynak: AA