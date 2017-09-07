Servis Şoförlüğü ile İlgili Yeni Düzenleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı istenmeyen olayların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile görüşerek çözüm için servis şoförlüğü için mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olması konusunda görüş birliğine varıldığını bildirdi.

TESK, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala servis şoförleri arasında yaşanan kavgaların sonlandırılması için harekete geçti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, servis şoförlerinin karıştığı istenmeyen olayların ardından Bakan Sarıeroğlu ile görüşülerek çözüm için artık mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olması konusunda görüş birliğine varıldığını ifade etti.

ŞOFÖRLÜK İÇİN EHLİYET VE SRC BELGESİ YETERLİ OLMAYACAK

Konuya ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Palandöken, bununla ilgili yeterlilikler hazırlandığını belirtti. Palandöken, şunları kaydetti:

"Yeterliliğin hazırlanması ile artık her önüne gelen servis şoförlüğü yapamayacak. Mutlaka Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan standartlar doğrultusunda yapılacak sınavlardan başarı ile geçmesi gerekiyor. Yani artık servis şoförlüğü için ehliyet ve SRC belgesi yeterli olmayacak. Yeni düzenleme ile eski 'şoför abiler' geri gelecek.

Velileri de uyarıda bulunan Palandöken, "üç kuruş ucuz olsun" diye korsan servis araçların tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı.