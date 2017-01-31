Serbest Bırakılan Müslümanlar Alkışlarla Karşılandı

»Ana Sayfa»Dünya
31.01.2017 01:50
Serbest Bırakılan Müslümanlar Alkışlarla Karşılandı
Başkan Donald Trump’ın getirdiği seyahat yasağı nedeniyle gözaltına alınan 109 kişinin tamamımın serbest kaldığı iddia edilse de havaalanı nöbetini sürdüren gönüllü avukatlar bu görüşte değil.

Başkan Donald Trump’ın yedi ülke vatandaşlarına getirdiği kısıtlamalar sonrasında, New York’taki JFK Havalimanı’nda gözaltına alınan kişilerin haklarını korumak için gönüllü avukatlar nöbetlerinin üçüncü gününde hala gözaltında olan kişi veya kişiler olduğunu iddia ediyor.

Yedi ülke vatandaşıyla ilgili uygulamaların haksız olduğunu savunan avukatlar terminalde yer alan ‘Central Diner’ adlı bir restoranı adeta dev bir hukuk firmasına dönüştürmüş durumda.

Nöbette üçüncü gününe giren gönüllü avukatlara New York merkezli çeşitli sivil toplum örgütlerinden de büyük destek var.

Onlarca gönüllü avukat gözaltında olan kişilerin tüm yasal başvurularını yapıp bu kişilerin ailelerine de yasal destek veriyor. Çok sayıda gönüllü tercüman da halen alanda görev yapıyor.

Havaalanında duygusal anlar yaşanıyor

Gözaltına alınan kişilerin büyük bölümünün serbest bırakılıp ABD topraklarına yasal olarak adım atmalarına rağmen nöbetlerini sürdüren avukatlar ülkeye girişlerde yeni hak ihlallerin olabileceğini ifade ediyor. Her şey normale dönmeden nöbeti sürdürmeye kararlı olduklarını belirtiyorlar.

New York JFK Havalimanı’nda ülkeye girişleri sırasında gözaltına alınan kişilerin serbest kalıp ABD topraklarına yasal olarak adım atması sırasında da duygusal anlar yaşanıyor.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kişileri karşılayanlar arasında Demokrat Kongre üyesi Hakeem Jeffries de vardı.

Gönüllü avukatların yoğun çabaları sonucu serbest bırakılanların çıkışlarında oldukça duygusal anlar yaşandı. Gözaltındaki kişiler alkışlar ve sevinç gösterileri arasında serbest kaldı.

kaynak: voanews

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çocuklardaki Konuşma Bozukluğunun İlacı Aile Desteği30 Ocak 2017 Pazartesi 14:00
  • Trump, Kral Selman ile Telefonda Görüştü30 Ocak 2017 Pazartesi 09:07
  • Duterte’den ABD’ye: Filipinler’de Silah Depolamayın30 Ocak 2017 Pazartesi 08:35
  • 4 Eyalet Mahkemesi Daha Başkanlık Kararnamesini Askıya Adı30 Ocak 2017 Pazartesi 08:25
  • Kanada'da Camiye Silahlı Saldırı: 6 Şehit30 Ocak 2017 Pazartesi 08:16
  • ABD'de 16 Eyaletten Trump'a Kınama30 Ocak 2017 Pazartesi 02:22
  • Donald Trump'a Beyaz Saray Önünde Protesto30 Ocak 2017 Pazartesi 00:08
  • Trump, ABD’ye Giriş Yasağını Savunmaya Devam Ediyor!29 Ocak 2017 Pazar 23:33
  • ABD'de Federal Yargıç, Trump'ın Yasağını Askıya Aldı29 Ocak 2017 Pazar 20:13
  • “Günde 4 Milyon 900 Bin Ekmek İsraf Ediliyor”29 Ocak 2017 Pazar 18:01
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim