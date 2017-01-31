Serbest Bırakılan Müslümanlar Alkışlara Karşılandı

Başkan Donald Trump’ın getirdiği seyahat yasağı nedeniyle gözaltına alınan 109 kişinin tamamımın serbest kaldığı iddia edilse de havaalanı nöbetini sürdüren gönüllü avukatlar bu görüşte değil.

Başkan Donald Trump’ın yedi ülke vatandaşlarına getirdiği kısıtlamalar sonrasında, New York’taki JFK Havalimanı’nda gözaltına alınan kişilerin haklarını korumak için gönüllü avukatlar nöbetlerinin üçüncü gününde hala gözaltında olan kişi veya kişiler olduğunu iddia ediyor.

Yedi ülke vatandaşıyla ilgili uygulamaların haksız olduğunu savunan avukatlar terminalde yer alan ‘Central Diner’ adlı bir restoranı adeta dev bir hukuk firmasına dönüştürmüş durumda.

Nöbette üçüncü gününe giren gönüllü avukatlara New York merkezli çeşitli sivil toplum örgütlerinden de büyük destek var.

Onlarca gönüllü avukat gözaltında olan kişilerin tüm yasal başvurularını yapıp bu kişilerin ailelerine de yasal destek veriyor. Çok sayıda gönüllü tercüman da halen alanda görev yapıyor.

Havaalanında duygusal anlar yaşanıyor

Gözaltına alınan kişilerin büyük bölümünün serbest bırakılıp ABD topraklarına yasal olarak adım atmalarına rağmen nöbetlerini sürdüren avukatlar ülkeye girişlerde yeni hak ihlallerin olabileceğini ifade ediyor. Her şey normale dönmeden nöbeti sürdürmeye kararlı olduklarını belirtiyorlar.

New York JFK Havalimanı’nda ülkeye girişleri sırasında gözaltına alınan kişilerin serbest kalıp ABD topraklarına yasal olarak adım atması sırasında da duygusal anlar yaşanıyor.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kişileri karşılayanlar arasında Demokrat Kongre üyesi Hakeem Jeffries de vardı.

Gönüllü avukatların yoğun çabaları sonucu serbest bırakılanların çıkışlarında oldukça duygusal anlar yaşandı. Gözaltındaki kişiler alkışlar ve sevinç gösterileri arasında serbest kaldı.

kaynak: voanews