Sen Ne Güzel Komşumuzdun…

Kenan Alpay’ın yorumu:

Kim itiraz edebilir ki iyilik ve güzelliklere kök salmış güven telkin eden komşuluk ilişkilerine? Aynı apartmanda, aynı sokakta veya aynı mahallede iyi komşun varsa ruh halin bir türlüdür kötü komşun varsa ruh halin başka bir türlüdür. Bir hane halkı için geçerli olan ruh hali bir ülke sakini olan geniş halk kitleleri için de geçerlidir elbette. Türkiye’nin yakın veya uzak tüm komşularıyla karşılıklı güven ve faydaya dayanan ilişkiler kurmasına da bu gözle bakılabilir ancak.

Irak ve Suriye’de yaşanan gelişmeler gerek despotik rejimler eliyle gerekse emperyalist devletlerin müdahalesiyle geçen her gün daha karmaşık, çok kanlı ve yüksek riskli bir evreyi işaretliyor. Türkiye’nin giderek hızlanan diplomasi trafiği, sınır bölgelerine sevk edilen askeri birlikler, Hükümetin gittikçe sertleşen beyanları vs. yakın vadeye ilişkin yükselen kaygı ve arayışların birer yansıması. Ancak kaygıların dışa vurumu ve arayışlarda yaşanan yalpalamalar iyice göze batmaya başladı.

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