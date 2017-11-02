Şemdinli'de Şiddetli Çatışma: Kayıplar Var!

Hakkari' nin Şemdinli ilçesi kırsalında bu sabaha karşı Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup PKK'lı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Ajansların konuyla ilgili geçtiği son haberlere göre çatışmada 4 PKK'lı öldürülürken hayatını kaybeden asker sayısı da 8'e yükseldi.