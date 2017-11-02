Şemdinli'de Şiddetli Çatışma: Kayıplar Var!
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nden Türkiye'ye sızmak isteyen PKK’lılarla çıkan şiddetli çatışmada 4 PKK’lının öldürüldüğü ve 8 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Hakkari' nin Şemdinli ilçesi kırsalında bu sabaha karşı Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup PKK'lı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Ajansların konuyla ilgili geçtiği son haberlere göre çatışmada 4 PKK'lı öldürülürken hayatını kaybeden asker sayısı da 8'e yükseldi.
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