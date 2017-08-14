Şemdinli’de PKK Saldırısı: 2 İşçi Hayatını Kaybetti!
Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde bulunan Altınsu köyündeki bir mahallede kalekol inşaatında çalışan işçileri taşıyan sivil araca yönelik PKK’lı militanlarca gerçekleştirilen saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti.
A+A-
Hakkâri Valiliği’nden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesinde bulunan Altınsu köyündeki Elde Mahallesi’nde kalekol inşaatında çalışan işçileri taşıyan sivil araca yönelik PKK’lı militanlarca saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
El yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili adlî tahkikatin devam ettiği kaydedildi.
HABERE YORUM KAT