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  4. Şemdinli’de PKK Saldırısı: 2 İşçi Hayatını Kaybetti!
Şemdinli’de PKK Saldırısı: 2 İşçi Hayatını Kaybetti!

Şemdinli’de PKK Saldırısı: 2 İşçi Hayatını Kaybetti!

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde bulunan Altınsu köyündeki bir mahallede kalekol inşaatında çalışan işçileri taşıyan sivil araca yönelik PKK’lı militanlarca gerçekleştirilen saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti.

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Hakkâri Valiliği’nden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesinde bulunan Altınsu köyündeki Elde Mahallesi’nde kalekol inşaatında çalışan işçileri taşıyan sivil araca yönelik PKK’lı militanlarca saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

El yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili adlî tahkikatin devam ettiği kaydedildi.

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