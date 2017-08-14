Şemdinli’de PKK Saldırısı: 2 İşçi Hayatını Kaybetti!

Hakkâri Valiliği’nden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesinde bulunan Altınsu köyündeki Elde Mahallesi’nde kalekol inşaatında çalışan işçileri taşıyan sivil araca yönelik PKK’lı militanlarca saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

El yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili adlî tahkikatin devam ettiği kaydedildi.