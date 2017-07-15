Şemdinli’de Mayın Patladı: Bir Genç Hayatını Kaybetti!
Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı militanlarca araziye tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
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Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde yer alan Tütünlü köyünde Yunus Kaplan (18) ile amcasının oğlu Ferhat Kaplan (18), atlarını meraya götürdükleri sırada araziye PKK’lı militanlarca tuzaklanan mayın patladı.
AA’da yer alan habere göre, patlamada yaralanan iki genç, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan Yunus Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ferhat Kaplan’ın tedavisi sürüyor.
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