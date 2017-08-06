Şemdinli’de Çatışma: Bir Polis Memuru Hayatını Kaybetti!

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde bulunan Tepe mevkisinin su deposu civarında güvenlik güçleriyle PKK’lı militanlar arasında çatışma çıktı.

Hakkâri Valiliği’nden yapılan açıklamada, çıkan çatışmada bir polis memurunun hayatını kaybettiği, bir polis memurunun da “hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde” yaralandığı belirtildi.

Yaralanan polis memurunun tedavisinin sevk edildiği Hakkâri Devlet Hastanesi’nde devam ettiği kaydedilen açıklamada, “Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmış olup konu ile ilgili adlî tahkikat devam etmektedir.” ifadeleri yer aldı.