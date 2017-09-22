Şemdinli Altınsu (Şapatan) Köyündeki Müslüman Esnafa PKK Saldırısı

HAKSÖZ-HABER

Dün Akşam 19.30 sularında Şemdinli’ye bağlı Altınsu/Şapatan köyünde PKK tarafından köy marketinin sahibi ve İslami kimliği ve muhalif kişiliği ile bilinen Mecit Demir’in dükkanın önüne fünyeli tüp bırakıldı.

Fünye patlamayınca PKK’lılar tarafından tüpü patlatmak için rastgele ateş açıldı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Dükkanın sahibi Mecit Demir, daha önce de malum yapı tarafından defalarca ölüm ile tehdit edilmişti.

PKK 2011 yılında Mecit Demir’in kardeşi İbrahim Demir’i bombalı araç saldırısında katletmişti.