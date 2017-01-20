Kenan Alpay bugünkü yazısında “her şey vatan için, millet için ve Erdoğan adına” iddiasıyla gürültü çıkarıp günden güne çirkinleşen figürleri kaleme aldı.

HAKSÖZ-HABER

Alpay, kraldan çok kralcılık yapan insanların her dönemin sorunu olduğunu ifade ettiği yazısında bir de üzerine her dönemin adamlarının fırsatçılığı ile kirlenen gündemden söz etti. Bir güruhun yakın dönemde Yeni Akit, Haksöz, İHH gibi kurumlara saldırdığını, Etyen Mahçupyan ve Yıldıray Oğur gibi isimlere de tuzak kurduğunu gördüğümüzü söyleyen Alpay yeni Türkiye'nin bu hastalıklı zihniyet ile kurulamayacağının altını çizerken ahlak, merhamet ve kanaat gibi kavramları hatırlatarak yazısına son veriyor.

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Selametin Değil Rezaletin Habercileri I Kenan Alpay

İktidarın, kudretin düşmandan çok dost görünümlü unsurlar eliyle çürütüldüğü kimse için sır değil. Hükümetleri zaaf düşüren unsurlar arasında düşmanın niteliğinden çok dost ve yakın çevrenin niteliksiz pozisyonları belirleyici olmakta. Tarihi tecrübe bu meseleyi defalarca teyid eden örneklerle doludur.

Son dönemde Türkiye kamuoyunu daha çok meşgul eden, stres ve kaygı kaynağı olan kimi aktör ve çevrelerin oluşturdukları atmosfer sebebiyle etkin bir biçimde analiz edilmesi gerekiyor. Ergenekoncu ve Fethullahçı cuntaların davranış biçimlerini yeniden tanımlayıp hayata geçirmeye hevesli kimi çevreler ve şebekeler maalesef epeyce bir mesafe kat ediyor. Salı günkü yazımızda gündeme getirdiğimiz, Fuat Uğur ve Cem Küçük tarafından vizyona koyulan rezalet ne yenidir ne de tekil bir örnektir. Gazetecilikle tetikçiliği, haysiyet cellatlığını, psikolojik harp elemanı olmayı şahsi hesapları için birbirine karıştıran hastalıklı karakterler esasen sadece siyaset adına değil bütün bir toplum adına ölümcül düzeyde tehdit oluşturmaktadır.

Kuralsızlar Çünkü Egoistler

Bizim kitabımızda ve örfümüzde kavganın da düşmanlığın da bir ölçüsü, çerçevesi vardır. Fakat kitabın ve örfün meşru sınırlarını çiğneyen, siyaset ve toplumu söküp atmak için mücadelesini verdiği çirkin davranış ve ilişki biçimlerine sürüklemeye ahdetmiş kimi troller değerlerimizi başkalaştırmak üzere seferberlik ilan etmiş durumdalar. Dünün dalkavukluğu bugünün trolüne, eskinin psikolojik harp elemanı bu dönemin pelikanına evrilmiş durumda. Sorarsanız “her şey vatan için, millet için ve Erdoğan adına” yapılıyor. Ancak ortalığı ahlak ve hukukla, akıl ve gerçekle telif edilmesi mümkün olmayan karanlık operasyonlar kaplamış, ülkenin üzerine bir karabasan gibi çökmek üzere hazırda bekliyor.

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