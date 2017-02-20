Selam-Tevhid Davasında Eski Hakim ve Savcılar Adliyede

»Ana Sayfa»Hukuk
20.02.2017 11:08
Selam-Tevhid Davasında Eski Hakim ve Savcılar Adliyede
''Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas yaptıklarına ilişkin, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya, Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

''Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas yaptıklarına ilişkin, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan ve Kayaşehir'de gözaltına alınan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, Çevik Kuvvet'e bağlı araçla Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

 "Selam Tevhid" soruşturmasında binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki davada sanık olarak yer alan 3 kişi SEGBİS sistemiyle ifade verecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas yaptığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, o dönemde görev yapan 54 hakim ve savcı, "siyasal ve askeri casusluk", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", ''gizli kalması gereken bilgileri açıklama'', ''suç uydurma'', ''özel hayatın gizliliğini ihlal etme'', ''hukuka aykırı olarak elde edilen verileri kaydetme'', ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'', ''resmi belgede sahtecilik'' ve ''görevi kötüye kullanma'' suçlarından, ayrı ayrı birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet hapisle 31 yıl 2 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, şüpheli 49 hakim ve savcı hakkında tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkartmıştı. Mahkeme, son soruşturmanın açılmasına karar vererek dosyayı, 54 şüpheli 1. sınıf savcı ve hakim oldukları için Yargıtaya göndermişti.

Bu hakim ve savcıların yargılaması da Yargıtay 16. Ceza Dairesince, Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda yapılıyor.

 

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