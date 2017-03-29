Selaları Susturmak İçin Uzman Erbaşları Kullanmışlar!

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
29.03.2017 13:12
Selaları Susturmak İçin Uzman Erbaşları Kullanmışlar!
Eski Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanı Yarbay Ceyhan, 15 Temmuz’da kursiyer uzman erbaşların, Polatlı Merkez Camisi’nden okunan selaları susturmak için camiye gittiğini kabul etti.

15-16 Temmuz’daki darbe kalkışması sırasında Ankara’nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı’nda yaşanan olaylara ilişkin 330 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 48 sanığı adlî kontrol şartıyla tahliye etti.

AA’da yer alan habere göre, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki mahkeme salonunda görülen davada, sanık eski 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün dışındaki tutuklu sanıkların tamamı savunmalarını yaptı.

Sanık ve müdahil avukatlarının talebi ile duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme, daha sonra ara kararını açıkladı.

Buna göre, darbe kalkışmasının yaşandığı 15 Temmuz’da, Polatlı Merkez Camisi’nden okunan selaları susturmak isteyen sanık eski Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanı Yarbay Abdülkerim Ceyhan’ın emriyle kışla dışına çıkarılan 47 kursiyer uzman erbaş ile bir asteğmen tahliye edildi.

Sanıklara, “adlî kontrol hükümleri” kapsamından yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, “suçun vasfı mahiyeti”, “tüm delillerin toplanmamış olma durumu” ve “bu aşamada adlî kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı” gerekçeleriyle diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hâlinin devamına karar verdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM ve Başbakanlık avukatlarının davaya katılma taleplerinin kabulü kararlaştırıldı.

Selaların Susturulması

Sanık Abdülkerim Ceyhan, savunmasında, Aygün’ün emri üzerine yanına aldığı kursiyer uzman erbaşlar ile selaları susturmak için camiye gittiğini kabul etmişti.

Sanık kursiyer uzman erbaşlar da emir komuta zinciri içinde hareket ettiklerini, rütbeleri gereği verilen emirleri sorgulama konumunda olmadıklarını ifade ederek, kendilerini birliğin dışına çıkaran komutanlarından şikâyetçi olmuşlardı.

Tahliye edilen sanıklardan Asteğmen Mehmet Akdemir de savunmasında, askerlik görevini yaptığı sırada kendisini darbe kalkışmasının içinde bulduğunu iddia etmişti. Akdemir, “Askerî bir geçmişim ya da deneyimim yoktu. Bu olaylar olduğunda terhis olmama sadece 14 gün kalmıştı.” ifadelerini kullamıştı.

Davanın yarınki duruşması, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edecek.

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