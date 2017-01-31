Selahattin Demirtaş Hakkındaki İddianame Kabul Edildi
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın, PKK/KCK'nın yöneticisi olduğu ve bu kapsamda örgütün "siyasi alan merkezi sorumlusu" olarak faaliyetlerini yürüttüğü belirtildi.
İddianamede, değişik tarihlerde Demirtaş'ın katıldığı örgütün yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde de yönetici sıfatıyla hareket ederek eylem ve işlemlerde bulunduğu kaydedildi.
Demirtaş'ın değişik tarihlerde yaptığı birçok konuşmada terör, cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek ifadelerde bulunarak örgütünün propagandasını yaptığı bildirilen iddianamede, 6-8 Ekim 2014 tarihindeki sokak olaylarının meydana gelmesinde HDP Merkez Yürütme Kurulundan ve sonrasında yapılan açıklamanın etkili olduğu da vurgulandı.
142 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Demirtaş'ın üzerine atılı olan "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 43 yıldan 142 yıla hapis ile cezalandırılması talep edildi.
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