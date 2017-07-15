Şehitler Köprüsü'nde Yaşananlara İlişkin Yeni Görüntüler

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde çekilen yeni görüntülerde, vatandaşların darbecilere nasıl tepki gösterdiği bir kez daha ortaya çıktı.

Görüntülerde, Beylerbeyi Sarayı'nın önünde yaşananlar, askerlerin köprünün üstünde beklemesi ve tankların Altunizade istikametinden köprüye doğru gelmesi yer alıyor.

Halkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından sokağa çıktığı ve ilk olarak Beylerbeyi istikametinden araçlarla ve yürüyerek köprüye geldikleri görülen kayıtlarda, askerlerin de halka ateş açtığı duyuluyor.

Köprüdeki darbeci askerlere takviye amacıyla Beylerbeyi istikametinden otobüsle gelen askerlerin önünün halk tarafından kesilmeye çalışılması ve halkın darbecilere direnmesi de görüntülerde yer alıyor.

Görüntülerin sonunda ise halkın askerlerden kurtardığı tankla fotoğraf çektirdikleri görülüyor.