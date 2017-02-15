"Şehit Yakınlarına İstedikleri Üniversitede Eğitim İmkanı Verilecek"

YÖK Başkanı Saraç, "Terörle mücadelede şehit olan ve darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların eş ve çocuklarının, diledikleri üniversitelerde öğrenim görmelerine ilişkin karar aldık." dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YÖK olarak yükseköğretimi yeniden yapılandıracak nitelikte kararlara imza attıklarını belirterek, yükseköğretim camiasının uzun yıllardır dile getirilen misyon farklılaşması, bölgesel kalkınma odaklı bazı üniversitelere misyon verilmesi gibi kavramların artık YÖK öncülüğünde hayat bulduğunu belirtti.

YÖK'ün kalite, misyon farklılaşması ve doktoralı insan kaynağının geliştirilmesi gibi çok önemli hedefleri bulunduğuna işaret eden Saraç, 100 tematik alanda 2 bin kişiye yönelik doktora burs projesini hayata geçirdiklerini, tüm bunların YÖK'ün değil, Türkiye'nin projesi olduğunu söyledi.

Talepler toparlanacak

Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin maruz kaldığı badire ve sıkıntılarla mücadelesinde her kurumun mesuliyet yüklenmek durumunda olduğunu bildiren Saraç, şunları aktardı:

"Bugün gerçekleştirilen YÖK Genel Kurulu'nda 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, terörle mücadelede ve sınır ötesi harekatlarında da şehit olan, yani hem yurt içinde hem de yurt dışındaki mücadelede şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların üniversitelerde kayıtlı eş ve çocuklarının talepleri halinde, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren diledikleri üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görmelerine ilişkin bir karar aldık.

Bu karar çerçevesinde, bu isimlerin tespiti noktasında da Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile de işbirliği içerisinde bu talepleri toparlayacağız. Şehitlerimizin eş ve çocuklarını rahat bir ortamda belki ailelerinin yanında, belki ailelerinin yanında olmayabilir ama tercih edecekleri daha yüksek puanlı öğrenci alan bir yükseköğretim kurumunda eğitim öğretim görmelerine imkan sağlayacağız. Özel öğrenci statüsü olması hasebiyle bu öğrenciler, kaydoldukları üniversitelerin diplomalarını alacaklar. Fakat ailelerinin bulundukları ildeki üniversitelerde eğitim görebilecekler."

Saraç, özel öğrencilik statüsüne ilişkin, "Kazandıkları bölümler ile aynı programlara geçiş olacak. Artık ailelerinin yanında eğitim alabilecekler ya da eğitim öğretim görmeyi hayal ettikleri bir başka üniversitede de eğitim alma imkanına sahip olacaklar. Sosyal adaleti gözetmek için de diplomaları, kaydoldukları üniversitelerden alacaklar." dedi.

Özel öğrencilik statüsü için puan şartı aranmayacağını bildiren Saraç, "Şehitlerimizin Türk milletine tevdi ettiği bu emanetleri için özel öğrencilik statüsündeki bazı şartları, kayıtları aramayacağız. Bu şekilde nakillerini yapacağız." bilgisini paylaştı.

Karar vakıf üniversiteleri için de geçerli olacak

Kararın vakıf üniversitelerini de kapsayıp kapsamadığına ilişkin bir soruya karşılık Saraç, "Vakıf üniversiteleri için de aynı durum söz konusu olacak. Vakıf üniversitelerimizin de bu gibi hususlarda devlet üniversitelerimizden daha farklı bir hassasiyet göstereceklerini zaten asla düşünmüyoruz. Onların da bu konuya bütünüyle zaten sahip çıkacaklarına eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şehit yakınlarına yönelik alınan bu karara ilişkin Saraç, "Ailelerinin bulunduğu üniversitelere o üniversitenin puanı yüksek bile olsa ama aynı bölüm olmak kaydıyla talepleri halinde geçişlerini sağlayacağız." dedi.

AA