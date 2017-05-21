Şehit Fatıma Beytlahim’de Toprağa Verildi

Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri, cenaze kortejinin Beytlahim'deki Beyt Cala Devlet Hastanesi'nden yola çıktığını, genç kızın şehit olduğu kentin güneyindeki Etzion Kavşağı'ndan geçtiğini, son olarak şehidin Beyt Ficar beldesindeki evine gittiğini, ailesinin genç kıza son kez baktığını bildirdi.

Cenaze törenine katılanlar, Beyt Ficar beldesindeki Büyük Camii'de cenaze namazını kıldı. Şehit genç kızın naaşı daha sonra belde mezarlığına götürülerek toprağa verildi. Törene katılanlar Filistin bayrakları taşıyarak, şehidi öven sloganlar attı ve şehidin intikamının işgal güçlerinden alınmasını istedi. Yaklaşık iki ay önce Etzion Kavşağı'nda işgal askerlerine yönelik otomobille çarpma eylemi girişiminde bulunduğu iddiasıyla işgal güçlerince ateş açılarak ağır yaralanmıştı. 1948'de işgal edilen Filistin topraklarındaki bir hastanede iki aydır tedavi gören Fatıma Cibril Tagatıga'nın dün hayatını kaybettiği açıklandı.