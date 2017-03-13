Şehid Zafer Mert Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şehidin Fatih camiinde ifa edilen cenaze namazını Zafer Mert’in de hocası olan Hasan Karakaya kıldırdı.
Cenaze öncesinde kısaca topluluğa seslenen Hasan Karakaya şunları söyledi : “Bugün Allah için kendisini İslam’a vakfetmiş bu gencimizi burada Şehid eden zihniyet ;sabah namazında Hz. Ömer r.a’ı namazda arkasından bıçaklayarak şehit eden zihniyetle aynıdır. Bu gencimizi Şehid eden zihniyet Ali r.a. yolda arkasından saldırarak şehid eden zihniyetle aynıdır. Bu gencimizi şehid eden zihniyet Osman r.a’yı şehid eden zihniyetle aynıdır.”
Hasan Karakaya hazır bulunan topluluğa ölümün herkes ve her yaş için olduğunu hatırlatarak “Herkes bu musalla taşına gelecek. Onun için ona göre hazırlık yapmalıyız” dedi.
Hasan Karakay cenaze namazının akabinde Zafer Mert’in “dedesi mahiyetinde” borçlarını üzerine aldığını ne hakkı olan varsa ödemeye kefil olduğunu hatırlatan Hasan Karakaya hazır bulunanlardan helallik talep etti.
Defin için Edirnekapı mezarlığına tekbirlerle götürülen Zafer Mert Şehidler mezarlığına defnedildi.
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