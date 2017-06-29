Şehadetinin 92. Yılında Şeyh Said ve Arkadaşlarını Unutmadık, Unutmayacağız!

Şeyh Said ve arkadaşları bundan tam 92 önce idam edilmişti. Onları unutmadık ve unutturmayacağız! Kaynak: Şehadetinin 92. Yılında Şeyh Said ve Arkadaşlarını Unutmadık, Unutmayacağız!