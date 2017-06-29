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  3. Şehadetinin 92. Yılında Şeyh Said ve Arkadaşlarını Unutmadık, Unutmayacağız!

Şehadetinin 92. Yılında Şeyh Said ve Arkadaşlarını Unutmadık, Unutmayacağız!

Şeyh Said ve arkadaşları bundan tam 92 önce idam edilmişti. Onları unutmadık ve unutturmayacağız! Kaynak: Şehadetinin 92. Yılında Şeyh Said ve Arkadaşlarını Unutmadık, Unutmayacağız!

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