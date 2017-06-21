Şefkat Gemisiyle Gönderilen 5 Tır Yardım Gazze'ye Ulaştı

Sınır Kapıları Basın Müdürü Vail Ebu Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gönderdiği yardımları taşıyan tırlardan 5'inin Kerm Ebu Salim sınır kapısından Gazze tarafına geçiş yaptığını kaydetti.

Yardım tırlarının Gazze Şeridi'ne ulaşmasını beklediğini aktaran Ebu Ömer, diğer tırların ne zaman ulaşacağı hakkında bilgi vermedi.

Türkiye'den Gazze'ye 10 bin ton yardım malzemesi taşıyan ve pazar günü Uluslararası Mersin Limanı'ndan törenle uğurlanan "Şefkat" gemisi, bu sabah İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaşmıştı.

AA