Sefaköy – Başakşehir Arasına Havaray Geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Kadir Topbaş'ın "her yere metro, her yerde metro" projeleri kapsamında yapılacak havarayın ihalesi tamamlandı, sözleşme aşamasına gelindi.
İnşaatına nisan ayında başlaması planlanan havarayın 2019'un ilk aylarında hizmete alınması öngörülüyor.
Yolculuk süresi 27 dakika
Hat uzunluğu 15 kilometre, yolculuk süresi 27 dakika, yolcu kapasitesi de tek yönde saatte 15 bin kişi olacak havaray Sefaköy, Armoni Park, Borusan, Sanayi, Gümrük Yolu, Halkalı Merkez, Toki-1, Toki-2, Arena Park (Atakent), Masko, Ziya Gökalp, Atatürk Oto Sanayi 1, Atatürk Oto Sanayi 2, Başakkonutları, Onurkent, Oyakkent istasyonundan geçerek, Fatih Terim Stadyumu istasyonunda son bulacak. Güzergahta 30 dizi havaray aracıyla hizmet verilecek.
Güzergah üzerinde, Kirazlı-Halkalı metro hattıyla Halkalı Merkez İstasyonu'nda, Yenikapı-İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattıyla Sefaköy İstasyonu'nda, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattıyla Arena Park İstasyonu'nda, Otogar-Bağcılar-Başakşehir metro hattıyla Başakşehir Konutları Metro İstasyonu'ndan diğer raylı sistem hatlarıyla entegrasyon sağlanacak.
AA
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