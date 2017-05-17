Sedat Şahin Gözaltına Alındı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı Sedat Şahin'in Beykoz'da ormanlık alandaki bir çiftlik evinde saklandığını tespit etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, hakkında arama kararı bulunan Şahin ile iki koruması gözaltına alındı.

2 lav silahları ve 9 tüfek bulundu

Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra Şahin'in evinde arama yaptı.

Aramada, Şahin'in evinin bazı bölümlerinde saklanmış olan 2 lav silahı, Kalaşnikof marka 9 tüfek, 20 civarında tabanca ve yaklaşık 1 çuval mermi ele geçirildi.

Aramanın tamamlanmasının ardından Şahin ve iki koruması ekip otosuyla emniyete götürüldü.

Operasyonun geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 2016'nın Aralık ayında 5 ilde düzenlenen operasyonda, kamuoyunda "Sarallar" ve "Şahinler" olarak bilinen iki ayrı organize suç örgütüne mensup 52 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde 27 ruhsatsız tabanca, 8 tüfek, 1 Uzi marka otomatik silah, 1 kurusıkı tabanca, jammer cihazı, silahlar için kullanılan susturucu, 1 GPS cihazı, 1 miğfer, 2 çelik yelek ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

Zanlılar hakkında "suç işlemek amacıyla organize suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, yağma amaçlı tehdit, tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirmek, 6136 sayılı kanuna muhalefet, kasten yaralama" suçlarından işlem yapılırken, aralarında Sedat Şahin'in de yer aldığı firari bazı şüpheliler hakkında arama kararı çıkarılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Özel Harekat Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla bugün düzenlenen operasyonda, hakkında arama kararı bulunan Sedat Şahin ile 2 koruması Beykoz'daki ormanlık alanda bulunan çiftlik evinde yakalanmıştı.

AA