Sedat Peker fotoğrafları ve 2 Türkiye

AK Parti iktidarında Eski Türkiye-Yeni Türkiye ayrımının çok sık vurgulandığı biliniyor. Nereden nereye gelindiğine dair sıkça karşılaştırmalar yapılarak ülkenin ne kadar ileri gittiği, ne kadar geliştiği vurgulanıyor.

Bu bahse Habertürk’te Fatih Altaylı farklı bir açılım getirmiş ve ‘Sedat Peker olgusu’ üzerinden gelinen yere dikkat çekmiş.

Fatih Altaylı, "Yeni Türkiye’ye Eski Mafya" başlıklı yazısında şunları söylüyor:

“…AK Parti iktidar olduktan bir süre sonra, AK Parti’nin liderinin çok da haklı olarak övündüğü bir durum vardı ortada.

Başbakan Erdoğan, her yerde “Mafyayı bitirdik” diyordu. Türkiye’yi, sokakları, iş dünyasını haraççılardan, ihalecilerden, mafyacılardan, çakallardan kurtarmakla övünüyordu. Çok da haklıydı. Bitirmişlerdi.

Dışarıda kalan elbet üç-beş gangster vardı, ama örgütlü suçlarla çok ciddi mücadele ediliyordu. İhalelere müdahale eden, özelleştirmeleri bile organize eden, işadamlarının kimyasını bozan taife sindirilmiş, temizlenmiş, içeri tıkılmıştı.

En havalı “baba”lardan Sedat Peker Antalya’da kaldığı otelden iç çamaşırlarıyla gözaltına alınırken çekilen görüntüler, hâlâ aklımdadır.

Şimdi ise “Yeni Türkiye” denilse bile eski tas eski hamama doğru bir gidiş olduğu gözlemleniyor.

Sedat Peker adını son zamanlarda çokça duyar olduk. Öyle midir, değil midir bilemem ama her taşın altından çıkan “Sedat Peker” diyor.

Hele hele son günlerde sosyal medyada dolaşan bir video var ki, izlemek bile mümkün değil, insanın asabını, ruh halini bozuyor. Her ne kadar kendisi “Benimle alakası yok” dese de orada bile “Sedat Peker” gündemde.

Mafyayla köküne kadar mücadele eden bir partiden, bugün bu noktaya gelindiyse “Yeni Türkiye” de “eskiyor” demektir.

Eskimeyi bundan daha iyi hiçbir şey göstermez…”

Altaylı’nın dikkat çektiği manzara hafife alınmamalı. Mafyanın bitirilme noktasına geldiği Türkiye manzarasından her yerde alabildiğine etkin hale gelmeye başladığı yeni bir tablonun belirginleştiği inkar edilmez bir gerçek olarak önümüzde duruyor. İktidarın yeni ortağı ülkücü kadroların kalaşnikoflu pozlar verdiği bir yeni Türkiye karşımızda. Şimdi durup sormak lazım: Acaba biz hangi Türkiye’yi tercih etmeliyiz?