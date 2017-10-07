Sedat Peker: Fatih Altaylı, Av Mevsimini Başlattı

Son dönemlerde mafya ilişkileri gündeme daha yoğun gelmeye başladı. Adam dövme videolarının sosyal medyaya atılmasından, rakiplerine etek giydirip bacağına kurşun sıktırmaya kadar video paylaşımları var.

Son dönemlerde ismi gündeme gelenlerden biri de suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker. Peker'in adamlarının bir şahsı dövmesinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bir yazı kaleme almış ve aralarından polemik başlamıştı.

Sedat Peker sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, Altaylı'nın 'başına bir şey gelirse Sedat Peker'in sorumlu olacağını' yazarak kendi kendini hedef haline getirdiğini söyledi.

‘AV MEVSİMİ BAŞLADI'

"Altaylı av mevsimini başlattı" diyen Peker, 'bütün terör örgütlerinin listesinde ilk hedef' olduğunu ileri sürdü. Peker, düşmanlarının 'kendisine saldıramadıkları için Fatih Altaylı'yı hedef alacaklarını' savundu.

"Böylece beni zor durumda bırakmaya çalışacaklar" diyen Peker, yetkililerden Altaylı'nın koruma altına alınmasını isteyerek, "Altaylı'nın başına geleceklerden sorumlu olmayacağımı şimdiden açıklıyorum" ifadesini kullandı.